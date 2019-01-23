فيديو.. إعلامي إماراتي يسخر من كندا بسبب رهف القنون

المواطن - الرياض

علق الإعلامي الإماراتي عبدالله بن دفنا على استقبال وزيرة خارجية كندا للفتاة الهاربة رهف القنون.

وقال ابن دفنا: إن كندا لم تستقبل اليتامى أو اللاجئين، بل سجنت اليمنيين الذي هربوا من نيران ميليشيا الحوثي، وفي المقابل استقبلت رهف القنون وذلك لأنها من السعودية فقط.

وتابع: “كم أنتي عظيمة يا سعودية.. فبتغريدة واحدة من خارجية المملكة طردت كندا خارج أرضها”، موضحًا أن السعودية يتبعها مليار مسلم وعندما تفكر كندا أو غيرها في معاداتها ستجعل المسلمين يقومون عليها.

وأردف أن كندا وغيرها يتاجرون بالقضايا مثل قضية الكاتب الراحل جمال خاشقجي والفتاة رهف القنون، ولكنهم في النهاية سيفشلون، ساخرًا بقوله: “عادي.. بكرة يستقبلها الرئيس الكندي شو المشكلة”.

ويوم أمس وجهت فنانة وإعلامية كويتية هجومًا عنيفًا ضد الفتاة الهاربة رهف محمد القنون وذلك بعد أيام من هروبها إلى كندا.

وكتبت العيدان، عبر حسابها الشخصي على “إنستجرام”: “يا ويلك من الله قهرتي أبوكي”.

يُذكر أن قضية رهف محمد القنون أثارت الرأي العام في المملكة وخارِجها بعد هُروبها من أهلها المقيمين في الكويت إلى تايلاند بدعوى التعنيف الأسري.

وكانت الكاتبة الكويتية فجر السعيد، هي الأخرى قد علقت في وقت سابق على استقبال كندا للفتاة الهاربة ”رهف محمد القنون”، قائلة ” لهالدرجة معوركم المقاطعة السعودية، واضحة إنكم متعورين”.

وأضافت خلال برنامج ”هنا الكويت”، أن كندا هُزمت أمام السعودية عند أول اختبار لها، مشيرة إلى أن خروج الوزيرة الكندية لاستقبال الفتاة لا يعني أي انتصار لهم بل إنهم هُزموا باستغلال الفتاة.

وأكدت أن الفتاة رهف محمد القنون ما زال عقلها صغيراً ويمكن أن يكون تم التغرير بها واللعب في عقلها من قبل أي مؤسسة عبر الإنترنت.

وتابعت أن الجانب الآخر من القصة غير معروف. واستطرد فجر السعيد ساخرة: ” أستطيع أجيب 6 بذور من كندا بدولار لكل منهن وأطلع المطار أستقبلهن”، متسائلة لماذا لم تستقبل كندا اللاجئين؟!

واستطردت قائلة “السعودية أكبر من ذلك، السعودية دولة وتتعامل معهم كدولة” .

وشدّدت على أن الدولة السعودية من أكبر دول العالم، قائلة: ” راسها براس أمريكا ” . وكانت وزيرة الخارجية الكندية، قد استقبلت الفتاة الهاربة رهف محمد القنون، بالورود وعقدت مؤتمراً صحفياً عقب وصول الفتاة.