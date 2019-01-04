فيديو.. إقبال متزايد على الزجل ومشاركة نسائية لافتة في فرسان القصيد

المواطن- الرياض

رصدت عدة مقاطع مصورة التنوع اللافت للجنسيات العربية المشاركة مع إقبال كبير على شعر الزجل ضمن فئة الشعر الشعبي العربي، بالتوازي مع استمرار الحضور النسائي الكثيف في الحلقة الثانية من برنامج “فرسان القصيد جائزة الملك عبد العزيز للأدب الشعبي” من تقديم نادي الإبل على MBC1.

يذكر أنه في تجارب أداء مدينة جدة قدم 13 متسابقاً قصائد متميزة من مختلف الفئات. أما تجارب أداء مدينة أبوظبي فقد شهدت مشاركة نسائية بارزة، فيما تميّزت تجارب أداء الكويت بوفرة الشعراء المتنافسين ضمن فئة “المحاورة”. أخيراً وليس آخراً، شهدت مدينة عمّان في الأردن تنوعا كبيرا للجنسيات العربية بين المشاركين، حيث قدّم معظمهم قصائد الزجل ضمن فئة الشعر الشعبي العربي وبذلك انتقل 200 شاعر إلى مرحلة التصفيات لاختيار 60 منهم.

والمعروف أن برنامج “فرسان القصيد جائزة الملك عبد العزيز للأدب الشعبي” هو ثمرة تعاون تراثي – إعلامي بين كل من نادي الإبل و”مجموعة MBC” في بادرةٍ تهدف إلى تعزيز الطابع الثقافي والشعري ونشره خصوصاً لدى جيل الشباب في المملكة العربية السعودية وخارجها، وسعياً للحفاظ على المخزون التراثي الغني للمنطقة وفي قلبها الخليج العربي. ويُعرض “فرسان القصيد جائزة الملك عبد العزيز للأدب الشعبي” على MBC1 كل خميس، في تمام الساعة 9:30 بتوقيت السعودية.

