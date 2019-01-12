فيديو.. إنقاذ امرأة سقطت تحت القطار بأعجوبة

فيديو.. إنقاذ امرأة سقطت تحت القطار بأعجوبة

2019/01/12
الساعة 11:44 مساءً
- ‎فيتيوب المواطن, حصاد اليوم
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المواطن - متابعة

أنقذت العناية الإلهية امرأة من الموت سحقًا تحت عجلات قطار، لحظة سقوطها بينه وبين المنصة في إحدى محطات السكك الحديدية في الهند.

وأظهر مقطع فيديو، توقف القطار في المحطة حيث نزل رجل ثم نزلت خلفه امرأة وأمسكت بالباب لتتمكن من النزول لكن تحرك القطار على الفور؛ مما تسبب في جر الأخيرة على الرصيف.

وانزلقت المرأة فجأة بين المنصة والقطار الذي كان يسير وراحت تصرخ لطلب المساعدة، حيث هرع عليها الركاب الموجودين على الرصيف، وقام أحدهم بسحبها بقوة حتى تمكن من إنقاذها من الموت بطريقة بشعة، والتف حولها عدد من الموجودين للاطمئنان عليها.

 



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