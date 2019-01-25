فيديو.. إنقاذ رضيع سقط من والدته بالخطأ من الطابق الثاني

المواطن - متابعة

نجح مجموعة من الأشخاص في إنقاذ طفل صغير سقط من يد والدته عن طريق الخطأ، عندما كانت تحاول الهروب من منزلها في الطابق الثاني بإحدى البنايات، بعد اشتعال النيران فيه.

وأظهر مقطع الفيديو الذي تم تصويره في محافظة هيلونغجيانغ شمال شرق الصين، المرأة وهي تحمل طفلها الرضيع على ما يبدو وتجلس على حافة النافذة بالطابق الثاني للبناية، وتصرخ وتطلب المساعدة من المارة، الذين هرعوا وحاولوا مساعدتها وإنقاذها بعد أن اشتعلت النيران في منزلها.

وبحسب موقع لايف ليك، جاءت شاحنة ووقفت أسفل البناية بينما تسلق عدد من الرجال الطابق والأول، وعندما حاولت الأم قذف طفلها للرجل، سقطت منها عن طريق الخطأ، ولكن تمكن الأخير من الإمساك بالطفل في الوقت المناسب قبل سقوطه، ثم إعطائه لشخص آخر يقف فوق الشاحنة، وتمكنوا من إنقاذ الأم وطفلها الرضيع.