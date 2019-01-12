فيديو .. احتفال مميز من فهد المولد بعد صاروخيته في لبنان

المواطن - محمد سمعه

احتفل النجم فهد المولد، لاعب نادي الاتحاد والمنتخب السعودي، بطريقة مميزة مع نجوم الأخضر، وذلك بعدما أحرز هدفه في شباك منتخب لبنان خلال لقاء المنتخبين في الجولة الثانية بمرحلة دور المجموعات ببطولة كأس أمم آسيا.

وكان فهد المولد سجل هدف المباراة الأول في شباك منتخب لبنان بالدقيقة الثانية عشرة من عمر الشوط الأول، وذلك بعد تسديدة صاروخية عجز حارس مرمى منتخب لبنان عن صدها.

وانطلق لاعبو الأخضر الأساسيين والاحتياط للقفز على فهد المولد والاحتفال معه بطريقة جنونية بعد تسجيله في شباك منتخب لبنان.

وإذا تمكن الأخضر من الفوز على منتخب لبنان، فسيضمن المنتخب السعودي صعوده إلى دور الستة عشر في بطولة كأس أمم آسيا.

سبق للأخضر الفوز ببطولة كأس أمم آسيا في ثلاث مناسبات أعوام 1984 و1988 و1996.