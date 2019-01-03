فيديو.. استقبال مؤثر لأحد مصابي الحد في مطار تبوك بعد رحلة علاج خارجية

المواطن - تبوك

عكس استقبال الجندي علي إبراهيم العسيري أحد مصابي الحد الجنوبي، الذي وصل إلى مطار تبوك، تقدير ومحبة المواطنين للأبطال الذي يضحون بحياتهم في سبيل حماية المملكة وترابها من الإرهاب والفتنة.

ولقي عسيري الذي فقد أحد أطرافه عند أداء واجبه تجاه الوطن، عند وصوله إلى مطار تبوك، استقبالاً حافلاً من الأهالي وزملائه بمشاركة رجال أمن المطار ومنسوبي بعض الجهات وبينهم وزارة الصحة.

وأظهر مقطع فيديو هذا الاستقبال للبطل الذي لم يبخل على المملكة بروحه، حيث أهدى له أحد الأطفال باقة من الورد وأعطى له آخرون طوقاً من الورد.