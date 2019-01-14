فيديو.. استقلال أحمد : لا مجال للعودة أبدًا..

المواطن - الرياض

أكدت الفنانة البحرينية استقلال أحمد أنها لن تعود للساحة الفنية مجددًا خاصة فيما يتعلق بالدراما التلفزيونية والمسلسلات.

وقالت استقلال أحمد خلال استضافتها في برنامج “عالسيف” أمس الأحد، عبر شاشة قناة العدالة الفضائية الكويتية إنها قد تشارك في الدراما الإذاعية لكن من المستبعد أن تعود للتلفزيون مجددًا.

وفي منتصف الثمانينات من القرن الماضي قررت استقلال أحمد أن تستقل بحياتها الخاصة، متخذةً قراراً صارماً باعتزال الفن.

والمعروف أن استقلال أحمد من مواليد 17 نوفمبر 1962 وهي ممثلة وإعلامية بحرينية ولدت وعاشت في دولة الكويت ثم انتقلت بعد زواجها إلى البحرين.

اسمها الكامل استقلال أحمد الزامل وهي شقيقة الممثل كاظم الزامل، بدايتها الفنية كانت في سن الحادية عشرة في مسرح المدرسة بعد تخرجها من المرحلة الثانوية التحقت بالدراسة في المعهد العالي للفنون المسرحية (الكويت) وتخصصت في مجال النقد والأدب المسرحي.

بدأت استقلال أحمد أول خطوة في التمثيل خلال سهرة “منى” وأدت دور البطولة وهي في الثانية عشرة من عمرها، ومن ثم توالت أعمالها ولكن بدايتها الحقيقية كانت في مسلسل درب الزلق إلى جانب الفنان عبد الحسين عبد الرضا، وبرزت بالعديد من الأعمال على خشبة المسرح وشاشة التلفزيون حتى مسلسل الرجال لعبتهم النقود آخر أعمالها التمثيلية قبل مغادرتها البحرين.

بعد زواجها من مذيع بحريني غادرت إلى البحرين ومن ثم ارتدت الحجاب واعتزلت التمثيل بعد أن رزقت منه بخمسة أبناء وهم ولدان وثلاث بنات إلا أنها واصلت مشوارها الفني في الأعمال الإذاعية وكتابة الشعر.

في عام 1992 بدأت بتقديم برنامج صباح الخير يا بحرين بمشاركة الإعلامية عائشة عبداللطيف، والذي يعد صوتًا وطنيًا لمعالجة مشكلات المواطنين الخدماتية، ثم انسحبت منه عام 2012 لتعود إليه بعد فترة وجيزة.