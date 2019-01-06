فيديو.. الأحيدب متعجباً: كيف أقبل بتعيين كاشيرة سعودية ومديرها أنطوان؟!

المواطن - الرياض

أكد الكاتب الصحفي محمد الأحيدب أنه يعارض بشدة توظيف المواطنين والمواطنات في الوظائف العادية وإهمال الوظائف الإدارية وذات القيمة، مشيراً إلى أنه لا يعارض عمل المرأة، ولكن يطالب بحماية المستثمر الصغير.

وأضاف الأحيدب أثناء لقاء له ببرنامج “يا هلا” على قناة “روتانا خليجية”، أن تعيين كاشيرة سعودية ليس أولوية، ولكن الأولوية للمناصب الإدارية.

وتساءل : “كيف تحطلي كاشيرة سعودية ومديرها يكون أنطوان”، مشدداً على أنه ليس ضد توظيف المرأة، ولكن ضد عدم توطين الوظائف الأساسية وذات القيمة.

وأكد أنه نقل شكوى عدد من التجار لوزير العمل السابق علي الغفيص، باضطرارهم لتوظيف فتاة في المحل دون أن يتمكن مالكه من محاسبتها أو معرفة هويتها، فاتهمه البعض بأنه ضد عمل المرأة.

الكاتب #محمد_الأحيدب

كيف تحطلي كاشيرة سعودية ومديرها "أنطوان"؟

لا نحارب عمل المرأة، لكن نحن ضد أن توظف السعوديات كاشيرات وتظل الوظائف ذات القيمة غير مسعودة.@alehaidib#برنامج_ياهلا#خليجية pic.twitter.com/XVxfgj1vOm — برنامج ياهلا (@YaHalaShow) January 5, 2019