فيديو.. الأخضر يخوض تدريبه الأول في الشارقة

المواطن - مروة نبيل

يخوض منتخب السعودية لكرة القدم، أول حصة تدريبية في الشارقة؛ استعدادًا لمباراته أمام اليابان، يوم الاثنين، ضمن منافسات ثمن نهائي كأس آسيا 2019.

وشهدت تدريبات منتخب السعودي لكرة القدم الجماعية، اليوم السبت، مشاركة الثنائي عمر هوساوي وياسر الشهراني، بعد اكتمال جاهزيتهما وحصولهما على التصريح الطبي.

ويواجه منتخب السعودية لكرة القدم نظيره الياباني، بعد احتلاله المركز الثاني في المجموعة الخامسة برصيد 6 نقاط، فيما تأهل الساموراي لثمن نهائي كأس آسيا 2019 كمتصدر المجموعة السادسة بالعلامة الكاملة.

ويدخل منتخب السعودية لكرة القدم مباراة اليابان، بهدف تحقيق الفوز وانتزاع بطاقة التأهل إلى منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس آسيا 2019، لاستعادة اللقب القاري الغائب عن خزائن الأخضر منذ عام 1996.

🎥 | فيديو من تدريب المنتخب الوطني الأول هذه الاثناء، استعدادًا لمواجهة ثمن نهائي #كأس_آسيا2019 ضد منتخب اليابان.#معاك_يالأخضر#الأخضر_يجمعنا pic.twitter.com/7BWo1fV4Qd — المنتخب السعودي (@SaudiNT) January 19, 2019