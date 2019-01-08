فيديو.. الأخضر يُقدم هدايا خاصة لجماهير كوريا الشمالية
قبل مباراة المنتخبين الآسيوية

فيديو.. الأخضر يُقدم هدايا خاصة لجماهير كوريا الشمالية

2019/01/08
الساعة 6:58 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
1855
0
طباعة
المواطن - مروة نبيل

في بادرة طيبة، قدمت جماهير المنتخب السعودي الأول لكرة القدم هدايا خاصة لجمهور كوريا الشمالية قبل مباراة المنتخبين التي ستنطلق، بعد قليل.

ونشر حساب المنتخب السعودي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مقطع فيديو أثناء تقديم هدايا خاصة لجماهير منتخب كوريا الشمالية، مؤكدًا أن جماهير الأخضر دائمًا ما تُقدم رسالة سامية.

ويبدأ المنتخب السعودي الأول لكرة القدم مشواره في بطولة كأس آسيا 2019، بمواجهة كوريا الشمالية على استاد راشد في دبي، ويأمل تحقيق الفوز في رحلة بحثه عن التتويج باللقب القاري الرابع.

وبعد مباراة الأخضر وكوريا الشمالية، يواجه المنتخب السعودي الأول لكرة القدم نظيره اللبناني، يوم 12 يناير، على استاد آل مكتوم، ثم يلعب الأخضر مع قطر، يوم 17 من الشهر ذاته، على استاد مدينة زايد الرياضية.

 



لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

ِشارك على الفيس بوك
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :


‎وسوم