فيديو.. الأخضر يُقدم هدايا خاصة لجماهير كوريا الشمالية

المواطن - مروة نبيل

في بادرة طيبة، قدمت جماهير المنتخب السعودي الأول لكرة القدم هدايا خاصة لجمهور كوريا الشمالية قبل مباراة المنتخبين التي ستنطلق، بعد قليل.

ونشر حساب المنتخب السعودي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مقطع فيديو أثناء تقديم هدايا خاصة لجماهير منتخب كوريا الشمالية، مؤكدًا أن جماهير الأخضر دائمًا ما تُقدم رسالة سامية.

ويبدأ المنتخب السعودي الأول لكرة القدم مشواره في بطولة كأس آسيا 2019، بمواجهة كوريا الشمالية على استاد راشد في دبي، ويأمل تحقيق الفوز في رحلة بحثه عن التتويج باللقب القاري الرابع.

وبعد مباراة الأخضر وكوريا الشمالية، يواجه المنتخب السعودي الأول لكرة القدم نظيره اللبناني، يوم 12 يناير، على استاد آل مكتوم، ثم يلعب الأخضر مع قطر، يوم 17 من الشهر ذاته، على استاد مدينة زايد الرياضية.

🎥 | هدايا خاصة يتم تقديمها لجماهير منتخب كوريا الشمالية..

دائمًا هناك رسالة سامية من جماهيرنا 🇸🇦#السعودية_كوريا#الأخضر_يجمعنا#معاك_يالأخضر pic.twitter.com/ECCg6pogTQ — المنتخب السعودي (@SaudiNT) January 8, 2019