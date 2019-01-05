فيديو.. #الاتحاد يُحفز جماهيره بصفقة جديدة

المواطن - مروة نبيل

يبدو أن مجلس إدارة نادي الاتحاد برئاسة لؤي ناظر، في طريقه للإعلان رسميًا عن صفقة جديدة لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الشتوية.

ونشر حساب نادي الاتحاد الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مقطع فيديو لصفقة العميد الجديدة وهو يرتدي قميص النمور، دون الكشف عن وجهه، وكتب في ورقة “MD…”.

وتفاعلت الجماهير مع مقطع الفيديو، وتوقعت أن تكون الصفقة الجديدة هي المدافع المغربي مروان دا كوستا نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي إسطانبول باشاكشهر التركي، بعدما ارتبط اسمه بالعميد خلال الفترة الماضية.

وتمنت الجماهير أن يكون المغربي مروان دا كوستا هو الصفقة الاتحادية الجديدة، لحاجة العميد أن التدعيم في مركز قلب الدفاع.

ونجح مجلس إدارة نادي الاتحاد في حسم 3 صفقات بشكل رسمي حتى الآن، وهم الإيفواري سيكو سانوغو، حارس المرمى البرازيلي مارسيلو غروهي، ونجم نادي الفتح، عبد الله العمار.