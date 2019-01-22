فيديو.. الانتهاء من تطوير كوبري الكهرباء على طريق الملك فهد بعسير

المواطن - حسن عسيري - أبها

أنهت أمانة منطقة عسير تنفيذ مشروع توسعة وتحسين وتطوير الحركة المرورية على كوبري الكهرباء على طريق الملك فهد الرابط بين أبها وخميس مشيط.

ويتضمن المشروع إضافة اثنين من الكباري ودوارين الأول بالقرب من مبنى التدريب بشركة الكهرباء، والثاني على مدخل الشركة من الجهة الأخرى، حيث قامت شركة الكهرباء بدور كبير في تسهيل مهمة تنفيذ هذا المشروع من خلال إعطاء المشروع مساحة من مبنى التدريب.

ويعتبر المشروع من المشاريع الهامة في المنطقة والتي تسهل الحركة المرورية في الموقع حيث كان يعاني من اختناقات مرورية، حيث أصبحت الحركة على طريق الملك فهد بالاتجاهين دون التداخل مع الكباري السابقة, كما تم إضافة دوارين لتسهيل حركة الدخول والخروج إلى الشركة والمدينة الصناعية والعودة مرة أخرى.

وكان العديد من سكان أبها قد طالبوا بأن ينفذ دوار المحالة وأن يعاد التخطيط له مثل بقية الدورات وإيجاد حل مناسب له نظراً للكثافة السكانية التي تشهدها الأحياء المجاورة للمحالة والتوسع العمراني والكليات المجاورة لها .