فيديو.. البطل إبراهيم الزهراني: لن أصافح كف العار منهزما

المواطن - الرياض

عبر البطل إبراهيم الزهراني أحد أبطال الحد الجنوبي الذي أصيب أثناء دفاعه عن وطنه ودينه عن أمله في أن يعود إلى ساحة القتال مجددًا.

وقال الزهراني في مداخلة مع قناة الإخبارية وهو يرقد على السرير الأبيض: دفاعي عن الوطن هو أكبر شرف لي ووسام شرف على صدري.

وأضاف: أتمنى الرجوع والمشاركة مع زملائي في الدفاع عن الوطن.

وأنشد الزهراني قائلا:

نم قرير العين يا وطني

استنطق العزَّ لا تستنطق الألما

إن لم أصافح كفوف المجد منتصرا

فلن أصافحَ كفَّ العار منهزما

وعبر العديد من المواطنين عن دعمهم للبطل الزهراني داعين الله له أن يتم عليه نعمة الشفاء.

وأشاد المواطنون بالتضحيات التي يقدمها المرابطون على الحد الجنوبي للذود عن حيض هذا الوطن الغالي.

فيديو | #البطل_إبراهيم_الزهراني:

نم قرير العين يا وطني

إستنطق العزَّ لا تستنطق الألما إن لم أصافح كفوف المجد منتصراً

فلن أصافحَ كفَّ العار منهزما#الإخبارية#فرسان_الحزم pic.twitter.com/8CZRlGKnkc — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) January 25, 2019