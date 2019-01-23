فيديو.. التصوير وحفظ مقاطع الآخرين جريمة إلكترونية في هذه الحالة

فيديو.. التصوير وحفظ مقاطع الآخرين جريمة إلكترونية في هذه الحالة

2019/01/24
الساعة 1:12 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

أوضح المستشار القانوني محمد الوهيبي، أمس الأربعاء، أن التصوير وحفظ مقاطع الآخرين جريمة إلكترونية في حالة معينة.

وقال خلال مشاركته في برنامج ”طارق شو” الذي يُذاع على قناة ”روتانا خليجية”: إن ذلك يختلف على حسب الغرض من حفظ المقطع أو الصورة هل بغرض التشهير أو جريمة فإذا كانت جريمة يجب على الذي وثقها تسليمها للجهات الأمنية.

وأضاف المستشار القانوني، قائلًا: من يفعل ذلك بهدف التشهير يعاقبه القانون ويتم اتخاذ الإجراءات اللازمة ضده؛ لأنها تعتبر تهمة وجريمة إلكترونية.

 



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