فيديو.. الحوثيون غير جادين في ملف الأسرى.. وإطلاق النار على كاميرت تصعيد مرفوض

المواطن - الرياض

أكد المتحدث الرسمي باسم الحكومة اليمنية أن إطلاق الحوثيين النار على رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار في الحديدة الجنرال الهولندي باتريك كاميرت، يعد تصعيداً خطيراً يجب التصدي له.

وقال المتحدث اليمني في مداخلة مع قناة “الإخبارية” إن الحوثيين غير جادين في التعامل مع ملف الأسرى والمعتقلين، داعياً الأمم المتحدة لأن تكون أكثر حزماً مع الحوثيين.

وكانت ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران، منعت صباح اليوم، رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار في الحديدة الجنرال الهولندي باتريك كاميرت، من لقاء وفد الشرعية باللجنة المشتركة في اليمن.

وأوضح مصدر في اللجنة أن اجتماعًا أحادي الجانب كان مقررًا أن يعقد بين كاميرت وممثلي الحكومة في موقع خصص لذلك، داخل مجمع إخوان ثابت الصناعي في إحدى مناطق التماس شرق مدينة الحديدة، بحسب “العربية”.

وكان مجلس الأمن الدولي، أقر أمس الأربعاء، بالإجماع مشروع القرار البريطاني حول بعثة مراقبة الهدنة في اليمن بموافقة 15 دولة، هم كل أعضاء المجلس، في حين ناشدت الأمم المتحدة تسهيل دخول المراقبين الدوليين إلى الحديدة.

وطالبت طرفي الصراع في اليمن تسهيل الإجراءات الإدارية الخاصة بنشر بعثتها الجديدة في الحديدة.

فيديو | المتحدث الرسمي باسم الحكومة اليمنية لـ #الإخبارية: إطلاق الحوثيين النار على كاميرت يعد تصعيدا خطيرا. #اليمن pic.twitter.com/fVeu3nun8Z — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) January 17, 2019