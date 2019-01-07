فيديو.. الزعاق: عاصفة ثلجية تؤثر على معظم مناطق المملكة

المواطن - الرياض

قال عضو الاتحاد العربي لعلوم الفلك والفضاء الدكتور خالد الزعاق: إن العاصفة الثلجية على لبنان وسوريا والأردن خلال هذه الأيام، سوف تمتد آثارها على شكل رياح شمالية باردة تؤثر على جل أجواء المملكة.

وأضاف الزعاق، في مقطع فيديو، أن تأثير هذه الموجة سيشمل بمشيئة الله، شمال وشرق وغرب ووسط السعودية، كما تؤثر الهبات الباردة على مختلف المناطق، وكذلك والكويت خلال هذا الأسبوع.

يذكر أن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن يطرأ انخفاض في درجات الحرارة تصحب برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الجوف، الحدود الشمالية، تبوك، حائل، القصيم ، الشرقية تمتد لمنطقة الرياض، كما لا يستبعد تكوّن الصقيع والضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على مناطق شمال المملكة.