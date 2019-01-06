فيديو.. الزعاق يحدد موعد نهاية المربعانية.. وأول أيام الشبط

فيديو.. الزعاق يحدد موعد نهاية المربعانية.. وأول أيام الشبط

2019/01/06
الساعة 11:47 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

توقع د.خالد صالح الزعاق عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك انتهاء المربعانية خلال أسبوع.

وقال الزعاق، في مقطع فيديو نشره عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “نعيش آخر أسبوع من المربعانية، ويوم الجمعة القادمة أول أيام الشبط ومدته 26 يوماً وهو آخر مواسم الشتاء الفعلي
نجمه الأول 13 يوماً يغرف من حوض الشتاء البارد، نجمه الثاني 13 يوماً يغرف من حوض الربيع البارد”.

 



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