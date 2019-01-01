فيديو.. الزعاق : 2019 سنة بسيطة وستشهد 6 حوادث كونية

المواطن - الرياض

قال الدكتور خالد الزعاق، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، إن السنة الميلادية الجديدة 2019 سنة بسيطة ما يعني ثلاثة أشياء: أولها أن عدد أيامها 365 يوماً، ثانياً أن شهر فبراير سيكون 28 يوماً، ثالثاً أنها تنتهي في اليوم الذي بدأت فيه.

وأضاف الزعاق، في مقطع فيديو، نشره عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، أن هذه السنة سيحدث فيها 6 حوادث كونية على العالم كله “كسوف وخسوف”.

وأضاف عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك أن سكان المنطقة العربية لن يروا منها إلا 3 حوادث فقط (كسوف وخسوف وعبور).

ولفت الزعاق، إلى أن أهم حادثتين ستشاهدها دول الخليج هما خسوف القمر يوم 16 يوليو 2019، والعبور والمتمثل في مرور كوكب عطارد أمام قرص الشمس يوم 11 نوفمبر 2019.

وأشار إلى أن آخر العام سيحدث كسوف حلقي للشمس في صباح يوم الخميس السادس والعشرين من ديسمبر 2019 وسيشاهد الكسوف في سلطنة عمان والإمارات وشرق المملكة جهة الأحساء.