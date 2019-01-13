فيديو.. السماء تمطر عناكب!

المواطن - متابعة

هبطت مئات العناكب من السماء كالمطر لتزُين الأفق بفيض من النقاط السوداء التي لا تعد ولا تحصى.

وتم تصوير المشهد في منطقة ريفية جنوب ولاية ميناس جيريس في البرازيل، حيث يعتبر هطول العناكب أمرًا شائعًا خصوصًا في تلك المنطقة، وهي ظاهرة طبيعية تظهر خلال فصل الصيف الذي يتميز بدرجات الحرارة المرتفعة والمناخ الرطب.

وقد تم تحديد أنواع العناكب، حيث تنتمي إلى نوع محلي يعرف باسم “Parawixia bistriata”، ورغم أنها تبدو أنها تهبط من السماء إلا أن علماء الأحياء أوضحوا أن العناكب في الواقع معلقة في الهواء وتتدلى من شبكات عنكبوتية عملاقة.