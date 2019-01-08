فيديو.. السند يكشف أنواع السحر وعلاماته وطرق علاجه

المواطن - الرياض

كشف الشيخ عبدالرحمن السند، الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أنواع السحر وعقوبة من يتعلّم أو يُعلِّم السحر في الشرع، وكذلك علامات حدوث السحر للأشخاص وكيفية علاجه.

وقال الشيخ السند، خلال لقائه ببرنامج “يستفتونك”، إن السحرة على نوعين، الأول سحرة يتعلمون علم السحر الذي يحصل به التأثير من خلال عُقد يعقدها الشيطان ويكون لها الأثر بإذن الله.

وأضاف أن هناك نوعاً آخر هو “التولة” ومنه الصرف والعطف وقد قال النبي “صلى الله عليه وسلم” إنه من الشرك، وهو السحر الذي يحدث بين الأزواج.

وأكد السند، أن النبي “صلى الله عليه وسلم” سُحِر في الأمور الدنيوية إذ كان يخيَّل له أنه فعل الشيء وهو لم يفعله، موضحًا أن عقوبة من يتعلّم أو يُعلِم السحر في الشرع، هي القتل.

وأشار الشيخ السند، إلى أنه ليس لأحد أن يجزم بأن هذا الشخص مسحور، مؤكدًا أن هناك علامات على السحر والساحر والمسحور، ومما يظهر في هذا “أن بعض الناس يصيبه المرض أو التخيلات أو اضطراب في الحالة النفسية، أو ضعف في بدنه”.

وأوضح أن حلّ هذا هو الرقية الشرعية والإكثار من الدعاء والابتهال إلى الله تعالى، وكذلك الأوراد الشرعية وأذكار الصباح والمساء.