فيديو.. الشثري يوضح حكم وضع الحنة للرجال في الزواج

المواطن - الرياض

أوضح الشيخ سعد الشثري، حكم وضع الحنة للرجال في الزواج، حيث قال خلال استضافته في برنامج ” يستفتونك ” الذي يذاع على قناة ” الرسالة “، إن هذا الأمر ليس من الأمور العبادية التي يتقرب بها لله، ومن ثم لا بد من مراعاة ثلاثة أمور.

وتابع الشيخ الشثري “أن أول هذه الأمور أن لا يكون هذا الفعل خاصا بالنساء في ذلك المجتمع، وثانيها ألا نجعل سببا من الأسباب ليس لها علاقة بهذا الفعل، موضحًا أن بعض الناس يعتقدون أن وضع الحنة يعطي بركة في الزواج، قائلًا: “فحرم عليهم هذا الاعتقاد وما شابه”.

وأضاف الشثري: “ثالثًا ألا يكون هناك تصرف بهذه الحنة بما يكون عائدا بالضرر على الإنسان”، مضيفا أن من أنواع الضرر، الضرر الديني بأن يمتنع من الوضوء في أوقات متعددة بسببه.

#يستفتونك مع الشيخ سعد الشثري

حكم وضع الحنة للرجال في الزواج ؟https://t.co/MzmWbyIQP2 pic.twitter.com/XpSOJ2QJW5 — قناة الرسالة (@alresalahnet) January 17, 2019