فيديو .. الشيخ عبدالعزيز بليلة يؤم المصلين في صلاة الخسوف بالمسجد الحرام

المواطن - مكة المكرمة

أمَّ المصلين في صلاة الخسوف فجر اليوم الشيخ الدكتور بندر بن عبدالعزيز بليلة، حيث شهدت سماء المملكة خسوفاً للقمر هو الأول من نوعه في العام الجديد 2019م.

وأقيمت صلاة الخسوف بعد صلاة فجر اليوم في تمام الساعة السادسة وثلاث وثلاثين دقيقة بتوقيت مكة المكرمة.

ويحدث خسوف القمر عندما تمر الأرض بين الشمس والقمر، لتتوارى الشمس خلف كوكبنا، ويتحرك القمر في ظل الأرض الذي تعكسه الشمس.

وكان عضو هيئة كبار العلماء سابقًا رئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية السعودية، الدكتور سعد الخثلان، قد أفتى بأن صلاة الخسوف تقام في المناطق التي يبدأ فيها الخسوف، وما زالت الظلمة فيها باقية، ولو كان ذلك في وقت النهي؛ لأنها من ذوات الأسباب، ولا تقام في المناطق التي بدأ فيها الخسوف مع الإسفار وذهاب الظُّلمة؛ لأن القمر سلطانه في الليل.

جاء ذلك في إجابة الشيخ الخثلان عن السؤال: هل تُشرع صلاة الخسوف فجر اليوم الاثنين أم لا؟