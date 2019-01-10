فيديو.. العثور على نقش فرعوني في تيماء

المواطن - الرياض

اكتشف علماء الآثار بالمملكة، نقشًا هيروغليفيًا يحمل توقيعًا للملك رمسيس الثالث أحد ملوك مصر الفرعونية، وذلك في منطقة الزيدانية التابعة لمحافظة تيماء.

وقال محمد النجم مدير إدارة الآثار بمحافظة تيماء، إن هذه النقوش لا تتم إلا بحضور فرعون نفسه.

وأضاف النجم أن ذلك يدل على أن رمسيس الثالث تواجد بنفسه في هذه المنطقة، ما يثير التساؤلات حول السبب وراء وجوده شمال غرب الجزيرة العربية.

وفي هذا السياق، توصل علماءُ الآثار إلى طريق تجاري مباشر يربط وادي النيل بتيماء تسلكه القوافلُ التجارية المصرية، وفقًا لـ ” العربية نت ” .

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