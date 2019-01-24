فيديو.. العرفج يطالب بإدراج مهنة عازف وموسيقي في البطاقة الشخصية

المواطن - الرياض

أكد الكاتب وعامل المعرفة أحمد العرفج أن الموسيقى كانت موجودة قبل 70 عامًا بالمدارس السعودية، موضحًا أنه كانت هناك حصة بالأسبوع يعزف فيها الطلاب بالمدارس.

ورأى العرفج في حواره إلى برنامج “ياهلا بالعرفج” على قناة روتانا خليجية، مساء أمس الأربعاء أن عودة الموسيقى إلى جامعة الطائف تعتبر رجوعاً بالمياه إلى مجاريها، مطالبًا بإدراج مهنة “عازف” و”موسيقي” في البطاقة الشخصية، ويكون لها رقابتها ودستورها.

وتابع أن جامعة الطائف مليئة بالكفاءات والعازفين الذين يأخذون دورات موسيقية، مضيفًا: “أبارك لجامعة الطائف على هذه الخطوة بإدخال الموسيقى، داخل الحقل الجامعي، والشعر يعطينا إيقاعًا وموسيقى، وأتمنى أن تكون هذه الجامعة قدوة للجامعات الأخرى”.

وأطلقت جامعة الطائف، نادي الشعر ضمن أكاديمية الشعر العربي في 3 مسارات، هي: الإلقاء الشعري، وموهبة كتابة الشعر، والموسيقى “العزف والغناء”.