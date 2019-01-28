فيديو.. الفالح: تطوير الصناعة الوطنية السعودية سيخلق 1.6 مليون وظيفة

المواطن - الرياض

أكد وزير الطاقة والصناعة المهندس خالد الفالح أن تطوير الصناعة الوطنية السعودية سيخلق 1.6 مليون وظيفة في المملكة.

وأضاف الفالح في منتدى تطوير الصناعة الوطنية بحضور ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أن البرنامج سوف يرفع حجم الصادرات إلى أكثر من تريليون ريال.

ويسعى البرنامج إلى رفع الإسهام في الناتج المحلي بنحو 1.2 تريليون ريال، يعزز من تحقيق مستهدفات الرؤية لتنويع مصادر الدخل وتنميتها.

كما يعزز تحفيز البرنامج لاستثمارات بقيمة تفوق 1.7 تريليون ريال توجه المملكة للتكامل مع الاقتصاد العالمي لتصبح جسراً فاعلاً بين الشرق والغرب.

عاجل | الفالح: تطوير الصناعة الوطنية السعودية في #السعودية سيخلق 1.6 مليون وظيفة #برنامج_تطوير_الصناعات_الوطنية pic.twitter.com/VvyfvpbHt3 — صحيفة المواطن (@almowatennet) January 28, 2019