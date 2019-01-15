فيديو.. الفالح: محمد بن سلمان قائد عالمي والشعب السعودي أكبر داعم للقيادة

المواطن - الرياض

أكد وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح أن ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، قائد عالمي على المسرح الدولي.

وقال الفالح في لقاء تلفزيوني على قناة CNN: لقد رأينا ذلك في مجموعة العشرين، لذا فإن شهرته واسمه وقيادته وجرأته وقدرته على قيادة المملكة لا يمكن أن تتزعزع ولن تهتز أبدًا.

وأضاف الفالح : الأهم من ذلك أن مواطني المملكة العربية السعودية يقفون وراء خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد، وهم وراء القيادة.

ونفى الفالح حدوث أي تأثير سلبي في العلاقة بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة بسبب قضية المواطن جمال خاشقجي رحمه الله مشيرًا إلى أنها علاقات قوية وتاريخية، وهناك العديد من الاهتمامات والقيم المشتركة بين البلدين.

خالد الفالح لـCNN: ولي العهد قائد عالمي وسمعته لن تتزعزع https://t.co/OYoXSazQmU pic.twitter.com/jLR15ygnDp — CNN بالعربية (@cnnarabic) January 15, 2019