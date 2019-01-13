فيديو.. انشطار سيارة يقتل شخصًا بسبب السرعة على طريق المسارحة – جازان

فيديو.. انشطار سيارة يقتل شخصًا بسبب السرعة على طريق المسارحة – جازان

2019/01/14
الساعة 12:13 صباحًا
- ‎فيالمراسلون, جديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - علي شيبان - جازان

باشرت فرق الهلال الأحمر بجازان، مساء أمس السبت، حادثًا مروريًّا مروعًا على طريق المسارحة- جازان؛ مما أدى إلى وفاة السائق وانشطار السيارة إلى نصفين بسبب السرعة الزائدة.

وأوضح المتحدث الإعلامي لهيئة الهلال الأحمر بجازان، بيشي الصرخي، أن غرفة العمليات تلقت عند الساعة الواحدة والربع من صباح اليوم الأحد بلاغًا عن وقوع حادث تصادم على طريق محافظة أحد المسارحة جنوب جازان بعد مجمع الدحمان باتجاه المضايا، وعلى الفور تم توجيه فرقة إسعافية إلى موقع الحادث، وعند وصولها وجدت في الموقع حالة قد فارقت الحياة قبل وصول الفرقة الإسعافية.



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