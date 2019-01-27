فيديو.. انهيار سقالة بعاملين على ارتفاع 24 طابقًا

المواطن - متابعة

تعرض اثنان من عمال تنظيف زجاج ناطحات السحاب إلى موقف مرعب للغاية كادا يفقدان معه حياتهما.

ووفقًا لما نشرته صحيفة “ديلى ميل” البريطانية، ترك العاملان معلقين على ارتفاع 24 طابقًا بعد انهيار السقالة بهما وبقيت معلقة من جانب واحد ثم أخذت تتأرجح يمينًا ويسارًا بهما بفعل الرياح، وذلك بولاية كولورادو الأمريكية.

ولحسن حظ الثنائي كانت الرياح قوية لدرجة أنها حطمت أحد ألواح زجاج مبنى الفور سيزونز بالسقالة واستطاع العاملان التسلق بنجاح إلى هناك.

نقل العاملان إلى المستشفى بينما يعانيان من إصابات طفيفة.