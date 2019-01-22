فيديو.. تركي آل الشيخ: حلبات تفحيط للجنسين بهذه الشروط

المواطن - الرياض

أعلن رئيس هيئة الترفيه، تركي آل الشيخ، أن الهيئة تعتزم إنشاء حلبات للتفحيط، ليتمكن عشاق الهواية الخطرة الكثر في المملكة من ممارسة قيادتهم الجنونية للسيارات، ولكن بشكل آمن لهم وللجمهور.

وقال آل الشيخ خلال مؤتمر صحافي كشف خلاله عن إستراتيجية الهيئة خلال الفترة المقبلة: إن إنشاء الحلبات سيشمل كل مناطق المملكة الـ13، وسيكون بتعاون مع هيئة الرياضة واتحاد السيارات.

وتابع تركي آل الشيخ أن إنشاء حلبات لممارسة التفحيط سيكون بشروط أمان وبعد إجراء فحص طبي وتفاصيل أخرى يتم وضعها بالاتفاق مع الدفاع المدني ووزارة الداخلية.

وأعلن رئيس هيئة الترفيه، تركي آل الشيخ، قبل قليل أن الهيئة تعمل على تنفيذ مسابقة دينية خلال شهر رمضان المبارك كأجمل تلاوة وأجمل صوت لرفع الأذان لجميع المسلمين بجوائز ملايين الريالات.

وتابع آل الشيخ: “نعمل على تنفيذ مسابقة كبرى لجنودنا البواسل، ومسابقة تميمة الترفيه والشخصية السعودية للأطفال”.

وأطلق رئيس هيئة الترفيه مسابقة الفاروق في السباحة والرماية وركوب الخيل والجائزة الأولى مليون ريال، ومسابقة رحلة الهجرة والجائزة الأولى مليون ريال.

وكشف آل الشيخ أن ضمن الخطة إنشاء بازرات كبرى على مستوى عالٍ في المملكة، خاصةً وأن بها مناطق جميلة، كما سيتم إنشاء مسابقات خاصة بتحديات الصحراء بالتعاون مع هيئة الرياضة، مع العمل على استقطاب المعارض العالمية في المملكة.