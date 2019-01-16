فيديو.. تعرف على خدمة ذوي شهداء الواجب التي دشنها وزير الداخلية

المواطن - الرياض

دأبت حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، حفظه الله، على رعاية ذوي شهداء الواجب والاهتمام بمصالحهم وتسهيل كافة الإجراءات لهم، تقديرا لما قدمه الشهداء ، من تضحيات في سبيل الدفاع عن دينهم ووطنهم وأمن مواطني ومقيمي المملكة العربية السعودية.

وانطلاقا من توجيهات خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، المستمرة بالاستفادة من جميع الإمكانات لخدمتهم فقد دشن صاحب السمو الملكي وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز خدمة ذوي شهداء الواجب، والتي تتيح لهم الاستفادة من جميع خدمات الأحوال المدنية في أماكن تواجدهم دون الحاجة إلى مراجعة مكاتب الأحوال المدنية، وذلك من خلال طلبهم زيارة مندوب الأحوال المدنية عبر منصة أبشر للخدمات الإلكترونية.

كما تتيح هذه الخدمة، طباعة تذكرة للراغبين للذهاب لمراكز الأحوال المدنية لتكون لهم الأولوية في إنهاء الإجراءات.

تعرفوا على خدمة ذوي شهداء الواجب، التي دشنها سمو وزير الداخلية- حفظه الله- مؤخرا. #الأحوال_المدنية pic.twitter.com/ooCRNmujqn — الأحوال المدنية (@AhwalKSA) January 16, 2019