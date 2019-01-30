فيديو.. تعلیق علي العلیاني على ظھوره بثوب متسخ على الھواء

المواطن - الرياض

علّق الإعلامي علي العلياني، مقدم برنامج “معالي المواطن” الذي يُبث على قناة MBC، على ظھوره بثوب متسخ على الھواء مباشرة.

واضطر العلياني خلال ظھوره، مساء أمس الأربعاء، أن يفسر وضع شماغه بطريقة مختلفة بسبب رغبته في إخفاء ما حدث معه قبل ظھوره على الھواء مباشرة بعد سكب القھوة على ثوبه.

وأضاف الإعلامي علي العلياني أنه تعلم أن يقول دائمًا الحقيقة من أستاذه في الإعلام “لاري كينج”، مضيفًا أنه “تفلسف مع القھوة” فانسكبت على ثوبه؛ ما أدى لاتساخه.

ماذا حدث لمقدم برنامج #معالي_المواطن علي العلياني قبل ظهوره على الهواء مباشرة؟ pic.twitter.com/t3wqMk53Vl — معالي المواطن (@Ma3alialMowaten) January 30, 2019