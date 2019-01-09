فيديو.. تفاصيل افتتاح أول مدرسة حكومية تدمج الأطفال بالصف الأول الابتدائي

المواطن - الرياض

كشفت مديرة إدارة الطفولة المبكرة بتعليم تبوك، مرفت الثمالي، تفاصيل افتتاح أول مدرسة حكومية تدمج الأطفال في الصف الأول والثاني والثالث مع مرحلة رياض الأطفال الابتدائي.

وأوضحت الثمالي المميزات التي ترجوها من هذا الدمج مراعاة الفئة العمرية، وخصائص النمو للطفل، وهذا أكثر تفاهم لنفسية الطفل، وأنه بحاجة إلى ذلك الدمج.

وأكدت مديرة إدارة الطفولة المبكرة بتعليم تبوك أنه على بداية العام القادم سيكون هناك العديد من المدارس في منطقة تبوك.

أول مدرسة حكومية تدمج الأطفال في الصف الأول الابتدائي

مديرة إدارة الطفولة المبكرة بتعليم تبوك تكشف مزيداً من التفاصيل لـ #معالي_المواطن pic.twitter.com/oGDy1fdwE9 — معالي المواطن (@Ma3alialMowaten) January 9, 2019