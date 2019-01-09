فيديو.. تفاصيل افتتاح أول مدرسة حكومية تدمج الأطفال بالصف الأول الابتدائي

فيديو.. تفاصيل افتتاح أول مدرسة حكومية تدمج الأطفال بالصف الأول الابتدائي

2019/01/09
الساعة 10:59 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

كشفت مديرة إدارة الطفولة المبكرة بتعليم تبوك، مرفت الثمالي، تفاصيل افتتاح أول مدرسة حكومية تدمج الأطفال في الصف الأول والثاني والثالث مع مرحلة رياض الأطفال الابتدائي.

وأوضحت الثمالي المميزات التي ترجوها من هذا الدمج مراعاة الفئة العمرية، وخصائص النمو للطفل، وهذا أكثر تفاهم لنفسية الطفل، وأنه بحاجة إلى ذلك الدمج.

وأكدت مديرة إدارة الطفولة المبكرة بتعليم تبوك أنه على بداية العام القادم سيكون هناك العديد من المدارس في منطقة تبوك.

 



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