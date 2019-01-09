فيديو.. تفاصيل تصفية خلية القطيف الإرهابية ومقتل 6 مطلوبين

المواطن - الرياض

كشف المتحدث الرسمي باسم رئاسة أمن الدولة، اللواء بسام عطية، عن تفاصيل تصفية خلية القطيف الإرهابية في عملية استباقية ميدانية ناجحة، تم فيها تصفية 6 إرهابيين والقبض على آخر.

وقال اللواء عطية في مداخلة مع قناة الإخبارية: إن هذه العملية هي ضمن الجهود المستمرة لمتابعة الأنشطة الأمنية، وسبقتها خطوات من المتابعة والمراقبة.

ولفت إلى أن رجال الأمن عرضوا على الإرهابيين تسليم أنفسهم لكنهم رفضوا وبادروا بإطلاق النيران على القوات.

وكان المتحدث الرسمي برئاسة أمن الدولة صرح في وقت سابق أنه نتيجة لمتابعة جهاتها المختصة لأنشطة العناصر الإرهابية بمحافظة القطيف، رصدت مؤشرات قادت بعد تحليلها إلى الكشف عن وجود ترتيبات لتنفيذ عمل إجرامي وشيك والاستدلال على منزل ببلدة الجش بالمحافظة اتخذوا منه وكرًا لهم ومنطلقًا لأنشطتهم التي يستهدفون بها أمن البلاد ومقدراتها وسلمها الاجتماعي، وإعاقة وتعطيل مشاريع التنمية بالقطيف.

وأضاف أنه على إثر هذه المعلومات باشرت الجهات المختصة بالرئاسة فجر يوم الاثنين الموافق 1/ 5/ 1440هـ عملية أمنية استباقية تم بموجبها محاصرة المنزل سالف الذكر، والذي كان يتواجد بداخله سبعة من المطلوبين أمنيًّا، وقامت بتوجيه النداءات لهم لتسليم أنفسهم إلا أنهم لم يستجيبوا وبادروا بإطلاق النار على رجال الأمن، الأمر الذي اقتضى التعامل مع الموقف بالمثل لتحييد خطرهم والمحافظة على حياة الآخرين من المارة والساكنين في محيط الموقع.

وقد نتج عن العملية ما يلي:

أولًا: مقتل الإرهابيين الآتية أسماؤهم:

1- المطلوب/ عبدالمحسن طاهر محمد الأسود سجل مدني رقم (1102217187).

2- المطلوب/ عمار ناصر علي آل أبو عبدالله سجل مدني رقم (1105705998).

3- المطلوب/ علي حسن علي آل أبو عبدالله سجل مدني رقم (1102498134).

4- المطلوب/ عبدالمحسن عبدالعزيز آل أبو عبدالله سجل مدني رقم (1111496012).

5- المطلوب/ محمد حسين مكي الشبيب سجل مدني رقم (1067535417).

6- المطلوب/ يحيى زكريا مهدي آل عمار سجل مدني رقم (1097460776).

ثانيًا: القبض على المطلوب/ عادل جعفر تحيفه سجل مدني رقم (1024126367) بعد إصابته، والتي نقل على إثرها للمستشفى وحالته مستقرة.

ثالثًا: إصابة خمسة من رجال الأمن إصابات طفيفة وتلقوا العلاج اللازم وحالتهم مستقرة، فيما لم يتعرض أي من المارة أو القاطنين لأي أذى ولله الحمد.

رابعًا: ضبط (7) رشاشات آلية، وثلاث قنابل تم التعامل معها في الموقع، ومسدس جلوك، وعدد (593) طلقة رشاش وعدد (30) طلقة مسدس، وعدد (21) مخزن سلاح، وعدد (22) هاتف جوال، وقد قامت الجهات الأمنية المختصة بالمنطقة الشرقية ضمن مهامها المساندة برفع الآثار والأدلة المتخلفة في الموقع.

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