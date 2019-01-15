فيديو.. توجيهات في أول اجتماع لنائب أمير مكة مع هيئة تطوير المنطقة

المواطن - مكة المكرمة

أكد نائب أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير بدر بن سلطان، أنه لابد أن يتم رصد احتياجات المنطقة وتوافقها مع برامج التحول الوطني ورؤية 2030.

جاء ذلك في أول حديث لنائب أمير مكة المكرمة لدى ترؤسه اجتماعًا لهيئة تطوير المنطقة، حيث شدد الأمير بدر بن سلطان على أن مرجعهم في المنطقة هو أمير المنطقة خالد الفيصل الذي يعمل الجميع تحت قيادته ويستقون من خبرته.

واطلع الأمير بدر بن سلطان على المهام والأعمال التي تضطلع بها الهيئة والمشاريع التي تشرف على تنفيذها، كما استمع إلى شرح مفصل عن الخطة الإستراتيجية واعتماد ميزانيتها للعام الحالي 2019، وعن دور هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة في التنمية والمشاريع التي تشرف على تنفيذها، كما استعرض المخطط الإقليمي للمنطقة الهادف لتحقيق إستراتيجية التنمية المرتكزة على بناء الإنسان وتنمية المكان.