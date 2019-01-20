فيديو.. جامعة الطائف تحسم الجدل بشأن تدريس الموسيقى والغناء

المواطن - الرياض

أكد المتحدث الرسمي باسم جامعة الطائف، صالح الثبيتي، أن الجامعة لم تقر تدريس الغناء والموسيقى لطلابها وطالباتها بشكل أكاديمي.

وأضاف خلال مداخلته مع نشرة التاسعة على قناة إم بي سي مساء أمس، أن ما تم تداوله والحديث عنه يعد نشاطاً لاصفي ومبادرة غير إلزامية، وتستهدف الموهوبين في إلقاء الشعر أو غناءه.

وأوضح الثبيتي أن إعلان جامعة الطائف لطلابها وطالباتها بدعوة الراغبين منهم للتسجيل في دورات تعليمية للموسيقى والغناء لا يندرج ضمن مقررات الجامعة الأكاديمية.

وأشار إلى أن الإعلان يتبع أكاديمية الشعر العربي التي تبنتها جامعة الطائف قبل نحو عامين ونصف، وهي إحدى مبادرات أمير منطقة مكة المكرمة، خالد الفيصل، ويعد نادي الشعر ثاني أنشطتها بعد أول مشاريعها وهو إنشاء جائزة الأمير عبدالله الفيصل للشعر العربي الأكبر من نوعها في العالم.

دورات تدريبية في الشعر والموسيقى والغناء بجامعة الطائف.. والمتحدث الرسمي باسم جامعة الطائف صالح الثبيتي يطلعنا على المزيد..#نشرة_التاسعة pic.twitter.com/wr76JgjFO7 — MBC أخبار (@MBC24News) January 19, 2019