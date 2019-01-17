فيديو.. جماهير الأخضر تُشعل أجواء مباراة #السعودية_قطر

المواطن - مروة نبيل

أشعلت جماهير الأخضر أجواء مباراة السعودية وقطر في كأس آسيا 2019، من مدرجات ملعب مدينة زايد الرياضية.

ونشر حساب بطولة كأس آسيا 2019 الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مقطع فيديو لجماهير الأخضر وهي تُشجع المنتخب الوطني قبل دقائق قليلة على انطلاق مباراة السعودية وقطر اليوم.

وعلق حساب بطولة كأس آسيا 2019 على تشجيع الجماهير بحرارة شديدة قبل مباراة السعودية وقطر اليوم، قائلًا: “أجواء رائعة في المدرجات السعودية”.

وتشهد مباراة السعودية وقطر اليوم حضورًا جماهيريًا كبيرًا، حيث يحرص جمهور الأخضر على دعمه في جميع مبارياته ببطولة كأس آسيا 2019، أملًا في استعادة اللقب القاري الغائب عن المنتخب الوطني منذ سنوات.

وقبل مباراة السعودية وقطر اليوم، يحتل الأخضر المركز الثاني في المجموعة الخامسة ببطولة كأس آسيا 2019 برصيد 6 نقاط، وبفارق الأهداف عن منتخب قطر المتصدر، فيما تحتل لبنان وكوريا الشمالية المركزين الثالث والرابع بدون نقاط.