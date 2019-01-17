فيديو.. حافلة مدرسية تنقل طلاباً بإطار تالف

المواطن - بيشة

وثق مقطع فيديو حافلة مدرسية تنقل الطلاب، بإطار متهالك ومعطوب بعد انفجاره، حيث قال مصور المقطع: إن السائق كان يقودها على ذلك الوضع أكثر من أسبوع، ما عرّض حياة الطلاب الذين كانوا على متنها للخطر.

وكانت الحافلة تنقل طلاباً من أحد مراكز غرب محافظة بيشة إلى مدرستهم، حيث أحال “تعليم بيشة” السائق للتحقيق، بعد أن خالف التعليمات المعمول بها في مثل هذه الحالات، حيث يتوجب عليه إيقاف الحافلة عن العمل حتى يتم إصلاح الإطار.

وأوضح المتحدث الرسمي لـ”تعليم بيشة” ناجي السبيعي، أن الحافلة وحمولتها 50 طالباً تابعة للشركة المشغلة للنقل المدرسي، كانت تسير بإطارين زوجيين في الجهة اليسرى الخلفية أحدهما معطوب، والآخر سليم، وأنها سارت على ذلك الوضع لمدة يومين فقط، وليس 9 أيام كما ورد في المقطع.

وأضاف أن قائد المدرسة أبلغ مراقب شركة “تطوير” للنقل التعليمي بالخلل، لكن الشركة لم تتعامل مع البلاغ بما يجب، وكان على قائد الحافلة إيقافها حتى يتم إصلاحها من قبل الشركة المشغلة، وهو ما يتم حالياً، لتكون الحافلة جاهزة.