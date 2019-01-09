فيديو.. حاول الهروب من كلب شرس فكانت نهايته مروعة

المواطن - متابعة

تعرض طالب جامعي لحادث دهس مروع عندما حاول الهروب مع أصدقائه من كلب هاجمهم أثناء سيرهم ليلًا في أحد الشوارع المظلمة.

وأظهر مقطع فيديو، مجموعة من الشباب والفتيات يسيرون في أحد الشوارع الضيقة، وفجأة ظهر كلب حيث حاولوا تجنبه، لكن الأخير ركض خلفهم وراح ينبح.

وأثار الكلب فزع وخوف الشباب الذين حاولوا الهرب من أمامه، وراحوا يركضون بسرعة حتى راح الكلب يركض خلفهم هو الآخر، وعندما خرجوا من الحارة الضيقة إلى الشارع فاجأتهم سيارة مسرعة لتصدم أحدهم بطريقة مروعة وسقط على الأرض بقوة، حيث عاد إليه زملاؤه لمساعدته وإنقاذه من الحادث.