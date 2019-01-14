فيديو.. حديث مؤثر لوالدة أحد مصابي الحد الجنوبي

المواطن - الرياض

قالت أم أحد المرابطین المصابین بالحد الجنوبي إنها فخورة به وبشقیقه الآخر الذي يتواجد حالیاً في الحد الجنوبي للدفاع عن وطنه.

وأضافت المواطنة أم أحمد، خلال لقائها ببرنامج “فرسان الحزم” على القناة “الإخبارية”، أنها فخورة بإصابة ابنها أحمد الحربي التي مُني بها خلال دفاعه عن دينه ووطنه وشرفه، متمنیة الشفاء العاجل له ولبقیة زملائه.

وأشارت المواطنة أم أحمد، إلى أن ابنها الآخر ناصر متواجد حالیاً بالحد الجنوبي، داعیة بالتوفیق والنصر العاجل له ولزملائه في مواجهة العدو.