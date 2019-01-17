فيديو .. ديبالا وبيانيتش يظهران بـ الزي السعودي

المواطن - محمد سمعه

ارتدى كل من البوسني ميراليم بيانيتش والأرجنتيني باولو ديبالا لاعبي يوفنتوس الإيطالي الزي السعودي وذلك بمناسبة تواجدهما في مدينة جدة على خلفية إقامة مباراة السوبر الإيطالي بالأمس بين ناديي ميلان ويوفنتوس.

وحرص بيانيتش على تسجيل فيديو له رفقة اللاعب ديبالا في السعودية قائلًا: انظروا إلي، أنا الشيخ بيانيتش رفقة الشيخ ديبالا.

ويذكر أن مباراة يوفنتوس وميلان كانت انتهت بفوز اليوفي بهدف دون رد سجله النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في الدقيقة الستين من عمر المباراة بضربة رأسية متقنة.

ويُعد لقب السوبر الإيطالي، هو أول لقب رسمي يحققه البرتغالي كريستيانو رونالدو مع يوفنتوس منذ الانتقال للسيدة العجوز في صيف 2018 قادمًا من نادي ريال مدريد الإسباني.

وكان ديبالا تحدث قبل إقامة مباراة يوفنتوس وميلان قائلًا بأنه سعيد مرة أخرى للعودة إلى السعودية خلال مدة أقل من عام، مضيفًا أنه كان سعيدًا بالاستقبال المميز من قبل الجماهير السعودية.