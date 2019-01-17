فيديو.. ردة فعل طفل عمره 19 شهرا بعد فوز فريقه

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احتفل طفل بريطاني صغير، بهدف سجله فريقه المفضل على منافسه بمدينة “غلاسكو” الإنجليزية، بطريقة مثيرة وجنونية.

وأظهر مقطع الفيديو الطفل الذي يدعى أنجليو جورج، ويبلغ من العمر 19 شهرا، وهو يجلس على مقعده ويشاهد المبارة، وفجأة قفز مسرعا وراح يركض داخل أركان الغرفة مسرورًا، بالهدف الذي سجله فريقه المفضل، رافعًا يديه إلى السماء وكأنه يشكر الله على الهدف الذي سجله فريقه في ديربي “أولد فيرم” البريطاني.

ووفقا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية، حقق مقطع الفيديو مشاهدات هائلة بعد أن نشرته والدته “كيلي لويز”، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وانتشر على نطاق واسع، خاصة بعد أن قام بمشاركته مدافع تشيلسي السابق “ماريو ملشيوت”.

وقال “روبرت شابمان” والد الطفل:” لقد كان رد الفعل رائعًا بعد أن سجل فريقه الهدف، إنه يتابع مباريات كرة القدم باستمرار على شاشة التلفاز”.

