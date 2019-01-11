فيديو .. رد فعل حليمة بولند بعد التقاط سيلفي لها مع أطفال إسرائيليين

المواطن - متابعة

أصيبت الإعلامية الكويتية المثيرة للجدل حليمة بولند بصدمة بعدما تفاجأت بجنسية أطفال طلبوا التصوير معها.

وظهرت حليمة بولند في مقطع فيديو عبر سنابها وهي تلتقط الصور مع الأطفال وسألتهم عن جنسيتهم فقالوا : إسرائيل.

وللوهلة الأولى أصيبت حليمة بولند بالصدمة والذهول والتزمت الصمت لبرهة لكنها واصلت التصوير، مؤكدة أن الأطفال أحباب الله في كل مكان بغض النظر عن جنسيتهم.

وأثيرت حالة من الجدل بعد تداول مقطع حليمة بولند مع أطفال إسرائيل، وأكد المغردون أنها ما كان يجب عليها أن تنشر المقطع الذي يهدف إلى الترويج للتطبيع مع الصهاينة.

وقال بعض المغردين إن المقطع فيه دعوة واضحة للتطبيع، مؤكدين أنها كانت على علم بجنسيتهم قبل المقطع وما تم فيه لا يعدو كونه محاولة لخداع المتابعين.

وكانت حليمة بولند في أنطاليا بتركيا وقت توثيق المقطع وقالت: “جوني يتصورون معاي ولما سألتهم من وين صدموني وقالولي من إسرائيل.. بس الأطفال أحباب الله شنو ما كانت جنسياتهم أو بلدانهم”.

والمعروف أن حليمة بولند إعلامية كويتية من مواليد 10 ديسمبر 1980.

بدأت حليمة بولند مشوارها الإعلامي عام 2001 عندما كانت طالبة في السنة الأخيرة بكلية الآداب في جامعة الكويت، حيث اختارها رئيس قسم الإعلام للعمل في تلفزيون الكويت خلال برنامج «ذبست» للمخرج خالد البطي الذي ساندها ببدايتها ورشحها لتقديم برامج أخرى على تلفزيون الكويت.

ظهرت حليمة بولند كممثلة في عام 1995 خلال برنامج الأطفال «افتح يا وطني أبوابك» مع الفنان طارق العلي والفنانة أنوار أحمد على تلفزيون الكويت، وبعده قدمت العديد من البرامج على مختلف القنوات الخليجية والعربية.

كما قدمت حليمة بولند العديد من المهرجانات مثل مهرجان صلالة وليالي دبي وهلا فبراير لكنها تتعرض لكثير من النقد بسبب تصنعها ومكياجها المبالغ فيه.

