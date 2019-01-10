فيديو.. رد فعل موظفة لحظة سقوط قطة عليها أثناء العمل

المواطن - متابعة

أصيبت موظفة بحالة من الفزع والرعب لحظة سقوط قطة من السقف عليها ، أثناء عملها في أحد المكاتب بمقاطعة خنان شرق الصين.

وأظهر مقطع الفيديو الذي وثقته كاميرا المراقبة، الموظفة وهي تجلس على مكتبها وتعمل بكل هدوء وفجأة سقطت قطة من السقف عليها، مما أثار فزعها وخوفها وراحت تصرخ من شدة الصدمة.

وحاولت المرأة النهوض من على مقعدها للهروب ولكن لم تتمكن من شدة خوفها، حيث راحت القطة تقفز في كل مكان محاولة هي الأخرى الهروب لكنها لم تجد الباب حيث وقفت مكانها، ثم راحت تقفز في المكاتب الأخرى بحثا عن مخرج.