فيديو.. رسالة وكيل وزارة التعليم للشؤون الدراسية لأولياء الأمور والمعلمين

المواطن - الرياض

شدد د. نامي الجهني وكيل وزارة التعليم للشؤون المدرسية على أهمية الانضباط منذ اليوم الدراسي الأول بجميع المدارس والمراحل الدراسية بمختلف المناطق، مع انطلاق الدراسة في الفصل الدراسي الثاني اليوم الأحد.

وأكد النامي أن المدارس والمدرسين والإداريين والهيكل التعليمي بالكامل على أهبة الاستعداد لبداية العام الدراسي.

وأضاف في مداخلة مع قناة “الإخبارية” أن هناك آلية لمتابعة الانضباط، في بداية الفصل الدراسي، ومهم جداً حضور الطلاب ذهنيا وجسديا، وهناك إجراءات لاستكمال تحضير الطلاب ووجودهم واستكمال كل الأمور المتعلقة بانضباط الطلاب في اليوم الأول.

وتابع رسالتي لأولياء الأمور والمعلمين أن نركز على قضية أن العام الدراسي فترة مهمة جدا لأبنائنا الطلاب، ومهم تحفيزهم على قضية الانضباط في الدراسة من أول يوم، لأنهم قادة المستقبل هم الثمرة التي ينظر لها الوطن لأنهم من يحملون هم هذا الوطن، فنحرص عليهم من البداية وتحفيزهم من أجل التلقي وطلب العلم، فهو واجب وطني قبل أن يكون واجباً أبوياً.

فيديو | رسالة وكيل وزارة التعليم للشؤون الدراسية إلى أولياء الأمور والمعلمين #الإخبارية pic.twitter.com/8rrKtcIW6c — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) January 5, 2019