فيديو.. روبوتات لخدمة زوار فندق علي بابا

المواطن - متابعة

إذا كنت سئمت من تأخر موظفي الخدمة في غرف الفنادق، أو بطء تنفيذ طلباتك، فالأمر يختلف في هذا الفندق الصيني الذي يعمل على خدمتك فيه عشرات من الروبوتات.

في أروقة فندق فلاي زو، التابع لشركة علي بابا يمكنك أن تشاهد روبوتات سوداء، تنتقل بسلاسة لتقدم خدماتها للزبائن، كتقديم الطعام وتوفير المناشف وغيرها من المتطلبات.

الروبوتات والتي يبلغ ارتفاعها مترا، هي جزء من الفندق المزود بأحدث التقنيات، وهو ما يساعد على توفير نفقات بدفع رواتب العمال، وتوفير خدمات أسرع للزبائن دون الحاجة للتواصل مع الموظفين.

الفندق الذي فتح أبوابه للعموم الشهر الماضي، ويحتوي على حوالي 290 غرفة، مزود بخدمات تقنية حديثة، يسعى علي بابا للترويج لها في هذا الفندق، ليتمكن من بيعها لفنادق أخرى في المستقبل، حيث يعتبرها فرصة لإظهار كفاءة الذكاء الاصطناعي في هذا المجال.

ويقع الفندق في مدينة هانغزو التي تقع على مسافة 170 كم جنوب غرب شنغهاي، ويبعد بضع خطوات عن المقر الرئيسي لشركة علي بابا، وتبلغ تكلفة الغرفة حوالي 205 دولارات لليلة الواحدة.