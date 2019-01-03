فيديو.. ريبيري مُنبهر بشريحة اللحم بالذهب

المواطن - مروة نبيل

زار نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونيخ الألماني، الفرنسي فرانك ريبيري الشيف التركي الشهير نصرت غوكتشه، في مطعمه الخاص في مدينة دبي الإماراتية.

ونشر ريبيري عبر حسابه الخاص على موقع “إنستقرام”، مقطع فيديو له بصحبة الشيف التركي المُلقب بـ”عاشق الملح”، وبدا النجم الفرنسي مُنبهرًا بطريقة تقطيعه لشرائح اللحم المطلية بالذهب.

وقام النجم الفرنسي ريبيري بـ”رش الملح” بنفس طريقة الشيف الشهيرة، قبل أن يلتقطا الصور التذكارية سويًا.

واستغل النجم الفرنسي ريبيري توقف منافسات الدوري الألماني لكرة القدم حتى منتصف شهر يناير الجاري، وقرر قضاء إجازته الشتوية في دبي.