فيديو.. زيارة العزوة والسند .. طيف تشرح لأخيها في ركن الفن بصدر الكرامة

المواطن - حسن عسيري - عبدالرحمن الأحمري - عسير

جسد مقطع فيديو مدته لا تتجاوز الدقيقة الواحدة كل معاني الفخر والاعتزاز، حيث جمع الفنانة طيف الشهري بأخيها في ركن الفن بمهرجان صدر الكرامة في محايل عسير.

وخلال المقطع القصير كانت طيف تعرف أخاها بلوحاتها الفنية وما تحمله كل لوحة من معان خاصة بالنسبة لها فيما كان الأخ يقف في تركيز واضح.

فيما غردت الفنانة طيف في حسابها عبر تويتر قائلةً : “زيارة العزوة والسند وتاج الرأس أخوي الرقيب عبدالله”.

وقد جسدت هذه الصورة معنى التلاحم الأخوي والذي يحتاجه الموهوب من المجتمع المحيط به ابتداءً من أقاربه ليسمو الموهوب بموهبته تأسياً بشقيق الفنانة طيف الذي حُق له أن يفتخر بها.