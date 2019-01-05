فيديو.. سفير فرنسا: تفاجأت بتصوير معزوفتي بشتاء طنطورة وردود الفعل حولها

المواطن - الرياض

قال السفير الفرنسي لدى المملكة، فرانسوا غوييت إنه تفاجأ بتصويره أثناء عزف مقطع كلاسيكي ضمن فعاليات شتاء طنطورة في مدينة العلا التاريخية.

وقال، في لقاء له مع قناة إم بي سي، إنه اندهش للصدى ورد الفعل على هذا العزف، مضيفاً أنه زار المكان وعزف قطعة موسيقية لفيروز ولم يكن يعرف أن أحداً يقوم بتصويره ونشر المقطع.

وأضاف أن فعاليات شتاء طنطورة حدث كبير وتاريخي ولأول مرة يتاح للسياح الحضور إلى هذا المكان التاريخي والتراثي، موضحاً أنه حضر من باريس مع عدد من الشخصيات، للمشاركة في هذا الحدث الفريد النادر في المنطقة.

يذكر أن حساب شتاء طنطورة نشر مقطع فيديو للسفير الفرنسي لدى المملكة، فرانسوا غوييت، وهو يعزف على آلة البيانو في مسرح “مرايا” خلال زيارته أول أمس الخميس لمحافظة العلا.

وأظهر الفيديو السفير وهو يعزف مقطعًا موسيقيًّا على البيانو الموضوع على المسرح، وعلق الحساب على الفيديو بتغريدة قال فيها: “في لفتة إبداعية، السفير الفرنسي لدى المملكة، فرانسوا غوييت، يعزف بأنامله لحنًا كلاسيكيًّا على آلة البيانو، أثناء زيارته لمسرح مرايا”.

وكان السفير فرانسوا غوييت زار موقع مهرجان “شتاء طنطورة”، برفقة السفير الفرنسي لدى اليمن.

وتستمر فعاليات المهرجان التي بدأت في 20 ديسمبر الماضي، لمدة 8 أسابيع، وتتضمن أنشطة ثقافية وتراثية وعروضًا تفاعلية، ومسابقات رياضية متنوعة.