فيديو.. سیول تجرف مواطناً وأمیر المدینة ونائبه يطمئنان عليه

المواطن - المدينة المنورة

حرص أمیر منطقة المدينة المنورة الأمیر فیصل بن سلمان ونائبه الأمیر سعود بن خالد الفیصل، على الاطمئنان على صحة مواطن جرفت السیول التي شهدتها المدينة سیارته وكان بداخلها، وكادت تغرقه.

ونشرت إمارة المدينة المنورة عبر حسابها في “تويتر”، مقطع فیدير يظهر السیارة وهي تقف على حافة أحد مجاري السیول لتسقط في السیل الجارف؛ بسبب كثافة میاه الأمطار.

وظهر المواطن عبدالرحمن الرحیلي الذي نجا من الغرق برفقة أمیر المدينة المنورة ونائبه؛ حیث سأله الأمیر فیصل عن صحته، مؤكداً له أن كل شيء بسیط مقابل نجاته من الغرق.

#فيديو | الأمير #فيصل_بن_سلمان أمير منطقة #المدينة_المنورة ، وسمو نائبه الأمير #سعود_بن_خالد_الفيصل ، يطمئنان على المواطن عبدالرحمن الرحيلي ، بعدما جرف السيل مركبته نتيجة #الأمطار الغزيرة التي شهدتها المدينة المنورة. pic.twitter.com/xnxAuHTaXD — إمارة منطقة المدينة المنورة (@imarat_almadina) January 28, 2019