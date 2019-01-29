فيديو.. سیول تجرف مواطناً وأمیر المدینة ونائبه يطمئنان عليه

فيديو.. سیول تجرف مواطناً وأمیر المدینة ونائبه يطمئنان عليه

2019/01/29
الساعة 9:48 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - المدينة المنورة

حرص أمیر منطقة المدينة المنورة الأمیر فیصل بن سلمان ونائبه الأمیر سعود بن خالد الفیصل، على الاطمئنان على صحة مواطن جرفت السیول التي شهدتها المدينة سیارته وكان بداخلها، وكادت تغرقه.

ونشرت إمارة المدينة المنورة عبر حسابها في “تويتر”، مقطع فیدير يظهر السیارة وهي تقف على حافة أحد مجاري السیول لتسقط في السیل الجارف؛ بسبب كثافة میاه الأمطار.

وظهر المواطن عبدالرحمن الرحیلي الذي نجا من الغرق برفقة أمیر المدينة المنورة ونائبه؛ حیث سأله الأمیر فیصل عن صحته، مؤكداً له أن كل شيء بسیط مقابل نجاته من الغرق.

 

 



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