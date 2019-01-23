فيديو.. شاحنة عملاقة تقتحم غرفة المرضى بمستشفى

المواطن - متابعة

وثقت كاميرا المراقبة لقطات صادمة للحظة اقتحام شاحنة عملاقة غرفة مرضى داخل المستشفى.

وأظهر مقطع الفيديو الذي تم تصويره في محافظة لياونينغ شمال شرقي الصين، المرضى وهم نائمون على أسرتهم داخل المستشفى، وفجأة اقتربت شاحنة عملاقة، واقتحمت الغرفة حيث يبدو أن سائقها فقد السيطرة على عجلة القيادة مما تسبب في الحادث المروع.

أنقذت العناية الإلهية مريضًا كان نائمًا على السرير، حيث سقط على الأرض لكن من حسن حظه لم يتعرض لأي أذي.

وتسبب الحادث في انهيار جدار الغرفة بالكامل وأحدث فوضى عارمة وغرقت الغرفة بالمياه، وتم نقل المرضى إلى غرفة أخرى، وقامت الممرضات بتنظيف المكان.